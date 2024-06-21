Шкильдин-Иванов Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкильдин-Иванов Василий Георгиевич

Шкильдин-Иванов Василий Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шкильдин-Иванов Василий Георгиевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
9004
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
01.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растово
Дата смерти
01.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Шкильдин-Иванов Пахомий Васильевич
Отец умерш. - Шкильдин-Иванов Василий Георгиевич, крестьянин (Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растово)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close