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Горшков Дмитрий Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Дмитрий Стефанович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6986
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
28.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Горшкова Пелагея Дмитриевна
Отец умерш. - Горшков Дмитрий Стефанович, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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