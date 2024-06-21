Чернов Трофим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Трофим Николаевич

Чернов Трофим Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чернов Трофим Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6960
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
15.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин безземельный
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Уфимский уезд Бишаул-Унгарская вол.
Дата смерти
15.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Чернов Стефан Трофимович
Отец умерш. - Чернов Трофим Николаевич, крестьянин безземельный (Уфимская губерния, Уфимский уезд Бишаул-Унгарская вол.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close