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Вольгов Гаврил Макарович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Вольгов Гаврил Макарович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6958
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
13.03.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Благовещенский завод
Дата смерти
13.03.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Вольгов Михаил Гаврилович
Отец умерш. - Вольгов Гаврил Макарович, запасной рядовой (Уфимский уезд Благовещенский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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