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Гуденин Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденин Иван Иванович
Тип записи
о смерти
Номер записи
8007
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
07.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата смерти
07.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Гуденин Павел Иванович
Отец умерш. - Гуденин Иван Иванович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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