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Авдонин Максим Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Авдонин Максим Павлович
Тип записи
о смерти
Номер записи
7991
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Ставропольский уезд Кременовская вол. д. Кременовские Выселки
Дата смерти
27.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Авдонин Никита Максимович
Отец умерш. - Авдонин Максим Павлович, крестьянин (Самарская губерния, Ставропольский уезд Кременовская вол. д. Кременовские Выселки)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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