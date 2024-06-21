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Малафеева Анна Андреевна (2 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеева Анна Андреевна (2 жена)
Тип записи
о смерти
Номер записи
7981
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
20.01.1904
Возраст (лет)
22
Причина смерти
понос
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Малафеева Анна Андреевна (2 жена)
Муж умерш. - Малафеев Василий Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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