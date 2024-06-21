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Зайцев Василий Аристархович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Василий Аристархович
Тип записи
о смерти
Номер записи
7965
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
12.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной ефрейтор
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
12.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Зайцев Михаил Васильевич
Отец умерш. - Зайцев Василий Аристархович, запасной ефрейтор (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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