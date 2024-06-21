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Галяев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Галяев Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7952
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Тимаков Михаил Васильевич, сын вдовы солдата (Симский завод)
Невеста - Тимакова/Харчевникова Ксения Ананиевна, дочь запасной рядового
Мать жениха - Тимакова Варвара Семеновна, вдова солдата (Симский завод)
Отец невесты - Харчевников Ананий Константинович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Галяев Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курчатов Назар Адрианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Тимаков Павел Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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