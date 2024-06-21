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Кузнецов Дмитрий Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Дмитрий Кузьмич
Тип записи
о браке
Номер записи
7951
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сын мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1904
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Кузнецова/Мартынова Анна Платоновна, дочь мастерового
Отец жениха - Кузнецов Кузьма Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Мартынов Платон Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зайцев Михаил Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Федор Платонович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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