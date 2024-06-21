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Мызгин Константин Ларионович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгин Константин Ларионович
Тип записи
о браке
Номер записи
7950
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Ревин Андрей Иванович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Ревина/Буслаева Евгения Михайловна, дочь мастерового
Отец жениха - Ревин Иван Антониевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Буслаев Михаил Романович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Федор Федотович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Адрианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мызгин Константин Ларионович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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