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Субботин Иван Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботин Иван Семенович
Тип записи
о браке
Номер записи
7949
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сын мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1904
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Субботин Иван Семенович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Субботина/Головяшкина Мария Стефановна, дочь мастерового
Отец жениха - Субботин Семен Кириллович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Головяшкин Стефан Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Тюрин Василий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Адрианович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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