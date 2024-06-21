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Чевардин Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Иван Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7948
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Томилин Василий Васильевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Томилина/Пупкова Анна Григорьевна, дочь мастерового
Отец жениха - Томилин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Пупков Григорий Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Иван Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Воробьев Алексей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Харчевников Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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