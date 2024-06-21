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Курдаков Сергей Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Сергей Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7947
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Воробьев Алексей Викторович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Воробьева/Мартынова Агрипина Гавриловна, дочь мастерового
Отец жениха - Воробьев Виктор Петрович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Мартынов Гаврил Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Харчевников Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Адрианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Помыкалов Федор Федотович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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