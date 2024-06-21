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Прытков Петр Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прытков Петр Филиппович
Тип записи
о браке
Номер записи
7946
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Прытков Василий Евфимиевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Прыткова/Базунова Варвара Ивановна, дочь мастерового
Отец жениха - Прытков Евфимий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Базунов Иван Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курносов Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Прытков Петр Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Алексей Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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