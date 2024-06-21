Пашков Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Михаил Семенович

Пашков Михаил Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Михаил Семенович
Тип записи
о браке
Номер записи
7945
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
24.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Жуков Стефан Адрианович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Жукова/Галяева Евфросиния Ивановна, дочь мастерового
Отец жениха - Жуков Адриан Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Галяев Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Александр Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пашков Михаил Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пашков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close