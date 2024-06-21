Купцов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Дмитрий Федорович

Купцов Дмитрий Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Купцов Дмитрий Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
7944
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Малафеев Василий Иванович (3 брак), ратник ополчения 1 разр. (Симский завод)
Невеста - Малафеева/Клокова Пелагея Григорьевна (2 брак), вдова солдата (Симский завод)
Свидетель жениха - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зубаков Никанор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Иванов Матвей Васильевич, крестьянин (Уфимский уезд д. Растова)
Свидетель невесты - Купцов Дмитрий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close