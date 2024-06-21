Малафеева/Клокова Пелагея Григорьевна (2 брак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеева/Клокова Пелагея Григорьевна (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеева/Клокова Пелагея Григорьевна (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7944
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.10.1904
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Малафеев Василий Иванович (3 брак), ратник ополчения 1 разр. (Симский завод)
Невеста - Малафеева/Клокова Пелагея Григорьевна (2 брак), вдова солдата (Симский завод)
Свидетель жениха - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зубаков Никанор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Иванов Матвей Васильевич, крестьянин (Уфимский уезд д. Растова)
Свидетель невесты - Купцов Дмитрий Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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