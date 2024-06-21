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Малафеев Василий Иванович (3 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеев Василий Иванович (3 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7944
Роль персоны
Жених
Дата события
06.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
ратник ополчения 1 разр.
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.10.1904
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Малафеев Василий Иванович (3 брак), ратник ополчения 1 разр. (Симский завод)
Невеста - Малафеева/Клокова Пелагея Григорьевна (2 брак), вдова солдата (Симский завод)
Свидетель жениха - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зубаков Никанор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Иванов Матвей Васильевич, крестьянин (Уфимский уезд д. Растова)
Свидетель невесты - Купцов Дмитрий Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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