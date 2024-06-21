Чевардин Александр Федорович (2 брак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевардин Александр Федорович (2 брак)

Чевардин Александр Федорович (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Александр Федорович (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7943
Роль персоны
Жених
Дата события
03.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.09.1904
Возраст (лет)
47
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Чевардин Александр Федорович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Чевардина/Саблина Ирина Стефановна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Рокутов Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Дмитрий Дементиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Стефан Гаврилович, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель невесты - Зайцев Михаил Павлович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close