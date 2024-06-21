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Еремин Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Еремин Иван Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7942
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.07.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
04.07.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Брылкин Кузьма Никанорович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Брылкина/Скарлыгина Александра Георгиевна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Брылкин Семен Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Купцов Дмитрий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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