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Чевардин Алексей Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Алексей Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7941
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
17.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Родионов Макарий Михайлович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Родионова/Тараканова Ульяния Авраамиевна, дочь мастерового
Отец жениха - Родионов Михаил Арефиевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Тараканов Авраамий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ларионов Павел Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Алексей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Деулин Алексей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Колобов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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