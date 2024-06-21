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Родионова/Тараканова Ульяния Авраамиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова/Тараканова Ульяния Авраамиевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7941
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
17.05.1904
Возраст (лет)
16
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Родионов Макарий Михайлович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Родионова/Тараканова Ульяния Авраамиевна, дочь мастерового
Отец жениха - Родионов Михаил Арефиевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Тараканов Авраамий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ларионов Павел Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Алексей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Деулин Алексей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Колобов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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