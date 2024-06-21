Катаевский Виктор Петрович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Катаевский Виктор Петрович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7940
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 03.05.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- личный почетный гражданин
- Н.П. приписки кратко
- ????
- Дата брака
- 03.05.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Ларионов Петр Дмитриевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Ларионова/Шалдина Стефанида Евфимиевна, дочь мастерового
Отец жениха - Ларионов Дмитрий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Шалдин Евфимий Федорович (Ф - ?), мастеровой (Бианки д.)
Свидетель жениха - Полушкин Федор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Василий Федорович (2-й), мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Катаевский Виктор Петрович, личный почетный гражданин (????)
Свидетель невесты - Ларионов Александр Петрович, мещанин (Уфа г.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.