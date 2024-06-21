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Шалдин Евфимий Федорович (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шалдин Евфимий Федорович (Ф - ?)
Тип записи
о браке
Номер записи
7940
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
03.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Бианки д.
Дата брака
03.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Ларионов Петр Дмитриевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Ларионова/Шалдина Стефанида Евфимиевна, дочь мастерового
Отец жениха - Ларионов Дмитрий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Шалдин Евфимий Федорович (Ф - ?), мастеровой (Бианки д.)
Свидетель жениха - Полушкин Федор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Василий Федорович (2-й), мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Катаевский Виктор Петрович, личный почетный гражданин (????)
Свидетель невесты - Ларионов Александр Петрович, мещанин (Уфа г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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