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Костромцев Михаил Варфоломеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Костромцев Михаил Варфоломеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7939
Роль персоны
Жених
Дата события
25.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сын крестьянина
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата брака
25.04.1904
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Костромцев Михаил Варфоломеевич, сын крестьянина (Ерал с.)
Невеста - Костромцева/Воробьева Татьяна Викторовна, дочь мастерового
Отец невесты - Воробьев Виктор Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Салов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Нестор Матвеевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Напалков Стефан Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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