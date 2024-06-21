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Субботин Матвей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботин Матвей Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7938
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
16.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
16.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Шершнев Илья Федорович, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Атигский завод д. Атигская)
Невеста - Шершнева/Субботина София Матвеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Субботин Матвей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лаптев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Прокопий Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ширшов Георгий Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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