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Харчевников Павел Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Павел Павлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7937
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
28.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Жуков Николай Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Жукова/Малышева Александра Гавриловна, дочь мастерового
Отец невесты - Малышев Гаврил Потапович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Рокутов Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Рокутов Петр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Рокутов Василий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Харчевников Павел Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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