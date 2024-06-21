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Помыкалов Илья Фаддеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Илья Фаддеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7936
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
25.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Брындин Алексей Кузьмич, мастеровой (Ерал с.)
Невеста - Брындина/Еремина Зинаида Тимофеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Еремин Тимофей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Брылкин Федор Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Илья Фаддеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Козлов Николай Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Петр Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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