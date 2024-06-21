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Пашков Семен Трофимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Семен Трофимович
Тип записи
о браке
Номер записи
7935
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
25.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
25.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Горшков Иван Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Пашкова Елизавета Семеновна, дочь мастерового
Отец невесты - Пашков Семен Трофимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лаптев Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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