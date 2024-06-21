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Горшкова/Пашкова Елизавета Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова/Пашкова Елизавета Семеновна
Тип записи
о браке
Номер записи
7935
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
25.01.1904
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Горшков Иван Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Пашкова Елизавета Семеновна, дочь мастерового
Отец невесты - Пашков Семен Трофимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лаптев Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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