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Чевардин Александр Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Александр Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7934
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
25.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Зайцев Николай Аполлонович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Невеста - Зайцева/Масленникова Мария Васильевна, дочь мастерового
Отец невесты - Масленников Василий Елисеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Зайцев Николай Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курдаков Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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