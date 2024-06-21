Мочалов Афанасий Иванович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Мочалов Афанасий Иванович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7933
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 23.01.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мещанин
- Н.П. приписки кратко
- Казанская губерния, г. Чистополь
- Дата брака
- 23.01.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Земляков Стефан Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Землякова/Булыкина Татьяна Петровна, дочь запасной рядового
Отец невесты - Булыкин Петр Георгиевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Земляков Иван Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мочалов Афанасий Иванович, мещанин (Казанская губерния, г. Чистополь)
Свидетель невесты - Мызгин Константин Иларионович, мастеровой (Симский завод)
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