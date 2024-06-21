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Земляков Иван Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Земляков Иван Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7933
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
23.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Земляков Стефан Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Землякова/Булыкина Татьяна Петровна, дочь запасной рядового
Отец невесты - Булыкин Петр Георгиевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Земляков Иван Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Дмитрий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мочалов Афанасий Иванович, мещанин (Казанская губерния, г. Чистополь)
Свидетель невесты - Мызгин Константин Иларионович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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