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Лебедев Василий Платонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Василий Платонович
Тип записи
о браке
Номер записи
7932
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
23.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Плотников Константин Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Плотникова/Салова Марфа Никаноровна, дочь мастерового
Отец невесты - Салов Никанор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лебедев Василий Платонович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Норкин Алексей Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Плотников Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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