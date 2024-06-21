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Енбеков Александр Лаврович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Енбеков Александр Лаврович
Тип записи
о браке
Номер записи
7931
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
младший унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
23.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Федюков Александр Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Федюкова/Масленникова Стефанида Афанасьевна, дочь мастерового
Отец невесты - Масленников Афанасий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Салов Павел Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Федюков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Енбеков Александр Лаврович, младший унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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