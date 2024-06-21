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Булыкин Андрей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкин Андрей Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7930
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
21.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Козлов Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Козлова/Булыкина Анастасия Андреевна, дочь унтер офицера
Отец невесты - Булыкин Андрей Иванович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель жениха - Булатов Федор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Григорьев Николай Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сулимов Семен Лукианович, отставной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Томилин Сергей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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