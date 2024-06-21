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Сорокин Иван Евдокимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Иван Евдокимович
Тип записи
о браке
Номер записи
7929
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
отставной бомбардир
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Хрипунов Михаил Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Хрипунова/Новоженина Феодосия Андреевна, дочь мастерового
Отец невесты - Новоженин Андрей Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Свидетель жениха - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хрипунов Илья Филиппович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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