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Решетов Константин Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Константин Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7928
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной трубач
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Воробьев Сергей Евдокимович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Воробьева/Селезнева Александра Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Селезнев Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Илья Фаддеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Решетов Константин Андреевич, запасной трубач (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Томилин Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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