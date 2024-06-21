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Решетов Андрей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Андрей Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7927
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1904
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Решетов Андрей Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Решетова/Сиденева Анна Дмитриевна, дочь мастерового
Отец невесты - Сиденев Дмитрий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Решетов Константин Андреевич, запасной трубач (Симский завод)
Свидетель жениха - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Дмитрий Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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