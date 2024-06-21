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Тюрин Василий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрин Василий Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7926
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1904
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Тюрин Василий Матвеевич, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Тюрина/Субботина Евдокия Семеновна, дочь мастерового
Отец невесты - Субботин Семен Кириллович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мартынов Алексей Корнилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Тюрин Николай Матвеевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Золотов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Огурцов Александр Васильевич, мастеровой (Миньярский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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