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Круглова/Ширшова Елена Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглова/Ширшова Елена Петровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7925
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
19.01.1904
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Круглов Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Круглова/Ширшова Елена Петровна, дочь мастерового
Отец невесты - Ширшов Петр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Круглов Василий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Круглов Василий Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Григорий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Георгий Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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