Жукова/Прыткова Анна Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова/Прыткова Анна Евфимиевна

Жукова/Прыткова Анна Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова/Прыткова Анна Евфимиевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7924
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
18.01.1904
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Жуков Стефан Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Жукова/Прыткова Анна Евфимиевна, дочь мастерового
Отец невесты - Прытков Евфимий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Михаил Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Осокин Алексей Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Прытков Петр Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Шипелев Иван Васильевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close