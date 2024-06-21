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Курдаков Михаил Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курдаков Михаил Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7922
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
18.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Пашков Иван Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пашкова/Федина Матрона Николаевна, дочь запасной рядового
Отец невесты - Федин Николай Тимофеевич, запасной рядовой (Самарская губерния, Бугульминский уезд Микулинская вол. д. Чемадуровка)
Свидетель жениха - Васюков Павел Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пашков Дмитрий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курдаков Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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