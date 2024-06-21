Васюков Павел Васильевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Васюков Павел Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7922
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 18.01.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 18.01.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Пашков Иван Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пашкова/Федина Матрона Николаевна, дочь запасной рядового
Отец невесты - Федин Николай Тимофеевич, запасной рядовой (Самарская губерния, Бугульминский уезд Микулинская вол. д. Чемадуровка)
Свидетель жениха - Васюков Павел Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пашков Дмитрий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курдаков Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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