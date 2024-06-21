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Озимин Андрей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимин Андрей Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7921
Роль персоны
Жених
Дата события
16.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
16.01.1904
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Озимин Андрей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Озимина/Лебедева Ольга Гавриловна, дочь мастерового
Отец невесты - Лебедев Гаврил Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Опарин Павел Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сибирев Василий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Оссовский Михаил Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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