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Кузнецов Владимир Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Владимир Стефанович
Тип записи
о браке
Номер записи
7920
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
04.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Салов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Салова/Ларионова Антонина Петровна, дочь мещанина (Уфа г.)
Свидетель жениха - Марков Петр Данилович, (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Салов Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Кузнецов Владимир Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ларионов Александр Петрович, мещанин, почтальон Симского почтово-телеграфного отделения (Уфа г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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