Салов Василий Дмитриевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Салов Василий Дмитриевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7920
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 04.01.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 04.01.1904
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Салов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Салова/Ларионова Антонина Петровна, дочь мещанина (Уфа г.)
Свидетель жениха - Марков Петр Данилович, (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Салов Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Кузнецов Владимир Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ларионов Александр Петрович, мещанин, почтальон Симского почтово-телеграфного отделения (Уфа г.)
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