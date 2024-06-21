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Сулимова Татьяна Емельяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимова Татьяна Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6944
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сулимова Татьяна Емельяновна
Отец - Сулимов Емельян Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сулимова Татьяна Никаноровна
Воспр. - Грамс Мария Максимовна (Грамсева), жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Флор Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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