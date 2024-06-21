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Киселева Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселева Евдокия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6943
Роль персоны
Мать
Дата события
30.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Киселева Анисия Ивановна
Отец - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Киселева Евдокия Петровна
Воспр. - Зубарева Мария Федоровна, жена крестьянина безземельного (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Воспр. - Киселев Евфимий Павлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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